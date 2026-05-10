ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха четирима за стрелбата по автобус в Перни...

Времето София 19° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22819852 www.24chasa.bg

Разложкият алпинист Георги Колевичин покори връх Макалу (8485 м)

Тони Маскръчка

1436
Разложкият алпинист Георги Колевичин покори връх Макалу (8485 м).

Разложкият алпинист Георги Колевичин покори връх Макалу (8485 м) в Хималаите, Непал – един от най-високите и предизвикателни върхове в света, съобщиха от Община Разлог.

След успешното изкачване на връх Манаслу през 2025 г., в събота, 9 май, Георги покори величествения осемхилядник Макалу. Зад този успех стоят години труд, подготовка, постоянство и силна воля – качества, които превръщат Георги Колевичин в истински пример за младите хора.

"Поздравления за това изключително постижение!
Разлог се гордее с теб, Георги! Пожелаваме ти здраве и покоряване на още нови върхове!", пожелаха му от Общината.

Разложкият алпинист Георги Колевичин покори връх Макалу (8485 м).

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хората на Радев да помнят как бързо властта променя (Видео)