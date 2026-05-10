"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Разложкият алпинист Георги Колевичин покори връх Макалу (8485 м) в Хималаите, Непал – един от най-високите и предизвикателни върхове в света, съобщиха от Община Разлог.

След успешното изкачване на връх Манаслу през 2025 г., в събота, 9 май, Георги покори величествения осемхилядник Макалу. Зад този успех стоят години труд, подготовка, постоянство и силна воля – качества, които превръщат Георги Колевичин в истински пример за младите хора.

"Поздравления за това изключително постижение!

Разлог се гордее с теб, Георги! Пожелаваме ти здраве и покоряване на още нови върхове!", пожелаха му от Общината.