Адам Йейтс се отказа от Джирото

Един от фаворитите в Джирото Адам Йейтс няма да стартира в третия етап от Пловдив до София. Той бе един от пострадалите при падането на влизане в село Мерданя. Той се качи на велосипеда и завърши с 14 минути закъснение, но сега е преценено, че не трябва да продължи. Йейтс ще се съсредоточи към подготовката си за Тур дьо Франс.
Така тимът на UAE Team Emirates - XTG загуби накуп трима състезатели при падането . Джей Ван и Марк Солер са в болница, като Солер е в "Пирогов".
Отпадна и лидерът на Bahrain Victorious Сантяго Буитриго. Той е комоцио.
Няма да стартира и Андреа Велдраме от "Джойко". Той има счупвания в долната част на гръбнака.
Адне Холтер от "Уно" е със съмнение за сътресение и счупена китка.