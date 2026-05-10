Адам Йейтс се отказа от Джирото

Адам Йейтс на финала в Търново.

Един от фаворитите в Джирото Адам Йейтс няма да стартира в третия етап от Пловдив до София. Той бе един от пострадалите при падането на влизане в село Мерданя. Той се качи на велосипеда и завърши с 14 минути закъснение, но сега е преценено, че не трябва да продължи. Йейтс ще се съсредоточи към подготовката си за Тур дьо Франс.

Така тимът на UAE Team Emirates - XTG загуби накуп трима състезатели при падането . Джей Ван и Марк Солер са в болница, като Солер е в "Пирогов".

Отпадна и лидерът на Bahrain Victorious Сантяго Буитриго. Той е комоцио. 

Няма да стартира и Андреа Велдраме от "Джойко". Той има счупвания в долната част на гръбнака. 

Адне Холтер от "Уно" е със съмнение за сътресение и счупена китка. 

