Костадин Димитров на старта на Джиро д'Италия: Пловдив днес е на световната сцена

Ваня Драганова

[email protected]

Кметът на Пловдив Костадин Димитров на старта на Джиро д'Италия.

Премина на италиански, за да подчертае важността на събитието

"За първи път сме домакини на такова голямо спортно събитие - Джиро д'Италия минава през Пловдив. За нас това е голяма чест, защото Пловдив, след като беше Европейска столица на културата, уверено върви към столица на спорта." Това каза кметът Костадин Димитров на старта на пловдивския етап от колоездачната обиколка на Италия. 

Той подчерта, че Пловдив се гордее не само с много шампиони в различни спортове, а и с традиции в колоезденето, с най-дългата велоалейна зона и със зала "Колодрума", която е модерно съоръжение за състезания с велосипеди. "В Пловдив всички сме заедно - културата и спортът, организатори и зрители. Сега имаме възможност да покажем на милиони зрители Античния театър и Римския стадион, дъгата пешеходна зона, а и нашето гостоприемство. Пловдив днес е на световната сцена. Viva Giro d'Italia", премина на италиански градоначалникът. Той се извини за неудобството от затворените улици заради колоездачната обиколка.

След старта на Джиро д'Италия беше дадено началото и велосезона в града, в което се включиха рекорден брой участници - 2400. Като съпътстващо събитие група "Фондацията" изнася концерт на Античния театър, който е пълен. 

Кметът на Пловдив Костадин Димитров на старта на Джиро д'Италия.
Състезатели и публика очакваха с нетърпение началото.
