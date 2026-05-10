Българин вдигна титлата в Сабадел след 7 поредни победи

Илиян Радулов

Националът по тенис Илиян Радулов спечели титлата на сингъл на турнира на клей в Сабадел (Испания) с награден фонд от 30 хиляди долара.

20-годишният българин победи във финала представителя на домакините Ориол Рока Баталя със 7:6(4), 6:2. Двубоят продължи два часа и 7 минути.

Радулов проби за 3:2, но допусна изравняване при 4:4 в първия сет, който беше решен в тайбрек. В него българинът изостана с 2:4, но спечели следващите пет точки за крайното 7:4.

Националът допусна пробив още в първия гейм на втората част, но успя да обърне резултата до 4:1 в своя полза. Радулов направи още един пробив в десетия гейм и затвори мача с 6:4.

Така Илиян Радулов спечели титлата със седем поредни победи при само един загубен сет. Българинът премина успешно през квалификациите с два успеха, а след това записа още пет победи в основната схема.

Това е четвърта титла на сингъл за българския национал от турнири на Международната федерация по тенис (ITF).

