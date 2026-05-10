Силни емоции, жестове, признания и една дълго чакана титла на стадион „Георги Аспарухов". Снощи „Левски" отпразнува завръщането си на шампионския връх пред погледите на хиляди верни фенове и редом с хората, които бяха до отбора в най-трудния му период. Сред тях, разбира се, в бляскавата нощ, озарена от специално светлинно шоу с дронове, бяха собствениците на генералния спонсор Palms Bet - Мило Борисов и Роси МакКий. Тяхното присъствие не беше просто част от официалната церемония. То беше символ на тежък път, извървян заедно и в крайна сметка увенчан с успех - шампионската титла за „Левски" след 17 години чакане.

Подобни звездни мигове остават в историята не само със заряда и емоциите, които носят, но и с жестовете на внимание и признание. Именно един от тях бе връчването на чек на стойност 613 550 евро на клуба от страна на Мило Борисов и Роси МакКий.

Признание към спонсора дойде и от отбора. Клубът поднесе на г-н Борисов специална синя фланелка с номер 27, а на г-жа МакКий - благодарствен плакет. 27 не е случайно число, а номер, символизиращ една мечта, сбъднала се благодарение на хората, които дадоха сила на отбора да премине през трудното и да се върне там, където принадлежи - на върха.

Това е 27-ата титла на „Левски", но по усещане тя е много повече от пореден трофей. Тя е възкресение, завръщане и доказателство, че когато идеята е жива, и вървиш с правилните хора, няма трудности, които могат да сломят шампионските сърца.