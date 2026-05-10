БФС осъди расизма във Варна

Българският футболен съюз категорично осъжда расистките прояви и форми на дискриминация по време на срещата между "Черно море" и "Ботев" (Пловдив), написаха на официалния сайт на футболната централа.

"Подобни действия са абсолютно недопустими и противоречат на ценностите на футбола, честната игра и уважението. Футболът трябва да бъде среда на толерантност и равнопоставеност. БФС ще остане последователен в политиката си на нулева толерантност към расизма и дискриминацията под всякаква форма", се казва в позицията на централата.

На мача между във Варна в 73-ата минута играчът на пловдивчани Антоан Конте напусна терена заради обиди към него от фенове на домакините. Играта бе спряна за повече от 15 минути, а треньорският щаб и играчите на гостите се опитаха да разубедят Конте и той да се върне на терена. В крайна сметка Антоан Конте бе подкрепен и от Енок Куатенг и двамата бяха сменени в 88-ата и 89-ата минута, а съдията даде минимални 16 минути добавено време на втората част заради прекъсването.

Очаква се Дисциплинарната комисия към БФС да разгледа инцидента на своето редовно заседание през седмицата, като "Черно море" рискува сериозна глоба заради поведението на привържениците си.