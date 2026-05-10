"Гьозтепе" поздрави Командира Мъри Стоилов за мач №100

Българският треньор Станимир Стоилов записа своя мач №100 начело на турския тим вчера при домакинското 2:1 над "Газиантеп", оставило четата на Мъри на 5-ото място в елита кръг преди края.
При запазване на тази позиция в крайното класиране и спечелване на купата от третия "Трабзон" тимът на българския специалист ще играе в Лигата на конференциите през следващия сезон.
"Гьозтепе" поздрави Стоилов, популярен с прозвището Командира, за юбилейния му мач.
„Нашият треньор Станимир Стоилов достигна своя 100-тен официален мач начело на нашия отбор. Така влиза историята на клуба след легендарния Аднан Сувари.
Благодарим на нашия треньор Станимир Стоилов за всичките му усилия, както минали, така и бъдещи. Наздраве за още много, Командире!", гласи постът в инстаграм.