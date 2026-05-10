Моуриньо натърти: С никого от "Реал" не съм говорил!

Треньорът на "Бенфика" Жозе Моуриньо, който е спряган за завръщане в "Реал", натърти, че до този момент не е разговарял с никого от мадридския клуб.

"Продължават да говорят за "Реал", а от моя страна аз продължавам да избягвам темата, честно казано. Не съм имал никакъв контакт нито с президента, нито с който и да е друг ръководител на клуба и няма да имам такъв до последния мач от първенството срещу "Ещорил".

След това ще има една седмица, в която мога да говоря с когото преценя, но дотогава всичко, което се казва и пише е чиста спекулация", заяви португалският специалист.