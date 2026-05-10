Инцидентите на Джирото, които разтърсиха колоезденето

От няколко дни всеки българин е специалист по колоездене. И дава акъл наляво и надясно. И най-вече се опитва да оплюе собствените ни усилия за домакинството на толкова голямо състезание като Джирото. "Специалистите" се нахъсаха особено след паданията на финала в Бургас и край Мерданя.

А истината е проста. Индиденти в колоезденето стават постоянно. Колкото и да неизвестно Джирото се смята за най-опасното състезание от трите големи.

Ето някои инциденти от историята на състезанието:

Завоят убиец

Първи етап през 1976 г. Край Ачиреале, Сицилия четирима испанци се опитват да застигнат групата след спукана гума. Лидерът на КАС Хуан Мануал Сантисебастан изпуска бърз завой. Той излита от пътя и след като се преобръща няколко пъти се забива в метално ограждение. Чупи основата на черепа. Ведната получава помощ, но умира на място. Според официалната версия от инфаркт. Отборът му финишира състезанието в негова памет.

Злокобният финал

17-и етап през 1986 г. Случва се нещо невиждано в историята. 10 метра преди финала от Палермо до Скиача Терме става сблъсък между 10 състезатели. Емилио Равасио си удря главата в бордюра. Той се вдига и финишира на 7 минути от победителя. Прибира се в караваната, но там започва да му прилошава. Откаран е в болница. 15 дни по-късно умира.

Елементарният проход Ди Бочо

Третият етап през 2011 г. от Реджо Емилия до Репасо е тих и спокоен. Но се минава през прохода Ди Бачо, считан за елементарен. Там белгиецът Воут Вейлант губи контрол на спускането и се забива в циментова ограда. Удря и главата си в паважа. 40 минути се опитват да го върнат към живота, но пристига мъртъв в болницата в Дженоа.

Невероятният късмет на Поцовиво

4 години след смъртта на Вейлант и отново трети етап. На спускането от прохода Барбаджелата италианецът Доменико Пицовиво губи контрол над велосипеда си и се забива с лицето напред на паважа. Останалите го разминават на сантиметри. Все пак в болницата в Дженоа го спасяват.

Желязната каска

Матей Махович спира дъха на всички през 2021 г. По време на 9-ия етап словенецът се пуска от Стерато де Кампо Фелиече. Тогава се удря в мантинелата с пълна скорост и се забива в асфалта. Колелото му е разцепено на две. Животът му обаче е спасен от каската.