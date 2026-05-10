Бащата на Ханзи Флик е починал, той ще води "Барса" в Ел Класико довечера

От "Барселона" съобщиха часове преди Ел Класико (мачът с "Реал" на "Ноу Камп" едовечера от 22 ч), че бащата на треньора Ханзи Флик е починал.

Германецът е обявил лошата новина пред отбора сутринта. Очаква се въпреки това Флик да води каталунците. Победа или равенство ще ги направи шампиони на Примера дивисион.

„Искаме да изразим любовта и подкрепата си към Ханзи Флик във връзка със смъртта на баща му. Искаме да споделим болката и да изразим подкрепата си, както към него, така и към цялото им семейство в този труден момент", обявиха от "Барса".