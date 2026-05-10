Французин взе втора етапна победа в България, уругваец остава начело в "Джирото"

Французин взе втора етапна победа в българските етапи от колоездачната обиколка на Италия.

Младият талант Пол Мание спечели спринта на жълтите павета пред Народното събрание в София. Участниците в 109-ото издание на "Джирото" изминаха 175 км от Пловдив.

Френският колоездач от Soudal Quick-Step изпревари специалиста в спринтовете Джонатан Милан (Ит) от Lidl-Trek. Мание победи и на финала в Бургас в първия етап на наша територия. 

В генералното класиране начело с аванс от 4 секунди остана уругваецът Гийермо Томас Силва от Astana. 

Във вторник "Джирото" продължава в Италия с етапа Катандзаро - Козенца. 

