Национал с червен картон в серия "А"

Българският национал Росен Божинов получи червен картон още през първата част при загубата на своя отбор "Пиза" с 0:3 при гостуването на "Кремонезе" в среща от 36-ия кръг на серия "А".
Бранителят започна като титуляр за гостите, но още в 16-ата минута получи жълт картон, а седем минути по-късно си изкара и втори жълт и съответно червен картон, като остави отбора си с човек още в средата на първата част.
Това повлия на хода на мача и помогна на "Кремонезе" да спечели категорично.
Отборът на Божинов изпадна от елита на Италия в миналия кръг.