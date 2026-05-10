Трима от 2009 г. шампиони с “Левски” и сега

Трима от шампионския тим на “Левски” отпреди 17 г. получиха златни медали и сега, при връчването на 27-ата титла на тима.
“Сините” вдигнаха най-чакания и сладък трофей в историята си след поражението 0:1 от “Лудогорец” пред близо 20 хил . на “Герена”. И по този начин официално прекъснаха хегемонията на тима от Разград, продължила внушителните 14 г.
Трофеят на новите шампиони бе връчен от клубната легенда и настоящ президент на БФС Георги Иванов-Гонзо. А това веднага накара повечето привърженици на новите шампиони да намерят и символика. Бившият нападател имаше основна роля в титлата отпреди 17 г. Гонзо с патерици в ръцете заради контузия вдигна трофея след тогавашния капитан на отбора Георги Петков. Това се случи на 8 юни 2009 г. Е, 17 г. по-късно (или след 6179 дни) Иванов вече като най-висшия началник на футбола ни връчи шампионската купа на лидера на “сините” през този сезон Георги Костадинов.
Иначе въпросните трима, които имат медали сега и отпреди 17 г. са Даниел Боримиров, Божидар Митрев и Дарко Тасевски. Първият в момента е изпълнителен директор на клуба. През вече далечната 2009 г. Боримиров отново е началник, но в ролята на спортен директор. Преди 17 г. Митрев и Тасевски са играчи в шампионския тим на “сините”. В момента Митрев е треньор на вратарите. А колегата му от онзи тим е помощник на Хулио Веласкес.
От тима, завоювал 26-ата титла, в момента на работа при “сините” са и още трима, но те не се водят от щаба. Това са Христо Йовов, настоящ член на Управителния съвет на тима, както и скаутите Владимир Гаджев и Георги Сърмов.
Иначе предводителят на “сините” Хулио Веласкес вече официално влезе в историята на клуба. Снимка с лика на испанеца и името му вече е на стената на славата в тунела на стадион “Георги Аспарухов”.
Там са ликовете на всички треньори, правили “сините” шампиони, като последният преди Веласкес е Емил Велев.
По време на шампионския купон пък съпругата на един от футболистите на “сините” е била обиждана. За това разкри Мазир Сула, чиято жена е вербално атакувана от привърженици на “Левски”. След като новите шампиони вдигнаха купата, запалянковците на тима нахлуха на терена, започнаха да се катерят към сцената. И настана хаос. В един момент дори дикторът на стадиона помоли феновете да спрат да се качват на сцената, защото може да поддаде, да се разруши и да стане беля. Явно в цялата блъсканица край терена, където бяха и най-близките на играчите, някои фенове на “сините” са обидили госпожа Сула. А футболистът, след като разбира, не им остава длъжен.
“На тези така наречени фенове на “Левски”, които обидиха жена ми - ще се видим, к*чи синове”, написа Сула в социалната мрежа.
Собственикът на генералния спонсор на “сините” пък връчи на новите шампиони чек на стойност 613 550 евро като отборна премия.