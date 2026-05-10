Трима от 2009 г. шампиони с “Левски” и сега

Трима от шампионския тим на “Левски” отпреди 17 г. получиха златни медали и сега, при връчването на 27-ата титла на тима.

“Сините” вдигнаха най-чакания и сладък трофей в историята си след поражението 0:1 от “Лудогорец” пред близо 20 хил . на “Герена”. И по този начин официално прекъснаха хегемонията на тима от Разград, продължила внушителните 14 г.

Трофеят на новите шампиони бе връчен от клубната легенда и настоящ президент на БФС Георги Иванов-Гонзо. А това веднага накара повечето привърженици на новите шампиони да намерят и символика. Бившият нападател имаше основна роля в титлата отпреди 17 г. Гонзо с патерици в ръцете заради контузия вдигна трофея след тогавашния капитан на отбора Георги Петков. Това се случи на 8 юни 2009 г. Е, 17 г. по-късно (или след 6179 дни) Иванов вече като най-висшия началник на футбола ни връчи шампионската купа на лидера на “сините” през този сезон Георги Костадинов.

Феновете на “Левски” нахлуха на терена секунди след като любимците им получиха трофея.

Иначе въпросните трима, които имат медали сега и отпреди 17 г. са Даниел Боримиров, Божидар Митрев и Дарко Тасевски. Първият в момента е изпълнителен директор на клуба. През вече далечната 2009 г. Боримиров отново е началник, но в ролята на спортен директор. Преди 17 г. Митрев и Тасевски са играчи в шампионския тим на “сините”. В момента Митрев е треньор на вратарите. А колегата му от онзи тим е помощник на Хулио Веласкес.

От тима, завоювал 26-ата титла, в момента на работа при “сините” са и още трима, но те не се водят от щаба. Това са Христо Йовов, настоящ член на Управителния съвет на тима, както и скаутите Владимир Гаджев и Георги Сърмов.

Иначе предводителят на “сините” Хулио Веласкес вече официално влезе в историята на клуба. Снимка с лика на испанеца и името му вече е на стената на славата в тунела на стадион “Георги Аспарухов”.

Президентът на БФС Георги Иванов - Гонзо поздравява треньора на новия шампион на България Хулио Веласкес.

Там са ликовете на всички треньори, правили “сините” шампиони, като последният преди Веласкес е Емил Велев.

По време на шампионския купон пък съпругата на един от футболистите на “сините” е била обиждана. За това разкри Мазир Сула, чиято жена е вербално атакувана от привърженици на “Левски”. След като новите шампиони вдигнаха купата, запалянковците на тима нахлуха на терена, започнаха да се катерят към сцената. И настана хаос. В един момент дори дикторът на стадиона помоли феновете да спрат да се качват на сцената, защото може да поддаде, да се разруши и да стане беля. Явно в цялата блъсканица край терена, където бяха и най-близките на играчите, някои фенове на “сините” са обидили госпожа Сула. А футболистът, след като разбира, не им остава длъжен.

“На тези така наречени фенове на “Левски”, които обидиха жена ми - ще се видим, к*чи синове”, написа Сула в социалната мрежа.

Собственикът на генералния спонсор на “сините” пък връчи на новите шампиони чек на стойност 613 550 евро като отборна премия.

