Още не могат да се разберат за билетите за финала на България

Явно ръководствата на финалистите за купата ЦСКА и “Локо” (Пд) още не могат да се разберат за билетите за двубоя, чийто залог освен трофей е и участие в Лига Европа. Срещата е след по-малко от 10 дни, на 20 май, на “Васил Левски”, но още не всички пропуски са пуснати в продажба от организаторите. От днес привържениците ще могат да закупят само тези зад вратите - в сектор “Б” ще са феновете на “Локо”, а отсреща - в “Г” - тези на ЦСКА.

За двете централни трибуни, както и за тези около корнерите на националния стадион обаче още не е ясно за кои фенове ще бъдат предназначени. От ЦСКА си искат 3 сектора. А “Локо” искат да получат 2 и така стадионът да е разделен 50 на 50.

“Продажбата на билети за останалите сектори и блокове ще стартира, след като окончателно бъде одобрен охранителният план за мача”, написаха от Българската професионална футболна лига, която организира срещата за купата.

