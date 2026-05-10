Сериозна глоба за “Черно море” след расисткия скандал с “Ботев” (Пд)

Огромна глоба, която почти не е давана в родния футбол, най-вероятно ще получи “Черно море”.

Причината - скандалът, който разтърси родния футбол по време на мача на домакинството на варненци на “Ботев” (Пд). Играчът на гостите Антоан Конте напусна терена заради обиди към него от съперникови привърженици. Самият играч пък призова съотборниците си в жълто да напуснат терена на “Тича”.

Играта бе спряна за повече от 15 минути, а треньорският щаб и играчите на гостите се опитаха да убедят футболиста да се върне на терена.

Иначе мачът завърши 2:0 за “Черно море” и по този начин варненци отказаха отвсякъде “Ботев” за 5-ото място, което праща на бараж във втората група на елита ни.

В правилника на БФС ясно е описано, че подобно действие от страна на феновете се наказва със солена глоба. Санкцията за такава постъпка е 19 173,44 евро. Толкова сериозна парична глоба отдавна не е имало за роден клуб. В последните години и “Левски,” и ЦСКА, са наказвани за расизъм, но никога ситуацията не е била толкова тежка, колкото сега.

Освен парична глоба не е изключено клубът да отнесе и друга.

“Подобни действия са абсолютно недопустими и противоречат на ценностите на футбола, на честната игра и уважението.

Футболът трябва да бъде среда на толерантност и равнопоставеност. БФС ще остане последователен в политиката си на нулева толерантност към расизма и дискриминацията под всякаква форма”, написаха пък от БФС.

