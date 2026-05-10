Още три медала за България в последния ден на Световната купа по спортна гимнастика

Българските състезатели спечелиха още три медала в последния ден на Световната купа по спортна гимнастика във Варна и завършват с общо четири (два златни и два сребърни) надпреварата.

Даниел Трифонов донесе второ злато за страната, след като триумфира на финала на висилка. Уредът, на който Красимир Дунев спечели сребро на Игрите в Атланта 1996, отново донесе успех за България. Състезателят на Левски-Спартак буквално взриви зала „Конгресна" с изпълнението си и напълно заслужено се качи на най-високото стъпало на почетната стълбичка с оценка от 13.666 точки.

Възпитаникът на Илия Янев завоюва второто си отличие на финала на прескок. Малка неточност при приземяването на втория прескок лиши Трифонов от титлата. С обща оценка от 14.083 точки (14.166 за първия и 14.000 за втория си опит) българинът се поздрави със сребърното отличие. Победител стана Чун Чън NG (Малайзия) с 14.183 точки.

Третия медал за страната донесе Йоан Иванов (Левски-Спартак), който се класира втори на финала на успоредка с 13.866 точки (5.400 за трудност и 8.466 за изпълнение). Шампион на уреда стана Алтан Доган (Турция) с 14.166 точки. В същия финал Йордан Александров остана осми с оценка от 11.933 точки (5.000 трудност, 7.233 за изпълнение и 0.300 наказание), след като допусна грешка в съчетанието си.

При жените Никол Стоименова също нямаше ден. Тя падна два пъти от гредата и завърши на девето място с 9.666 точки. Стоименова беше девета и в квалификацията, но участва на финала с домакинска квота.

Вчера Давид Иванов донесе първата титла за България, след като триумфира на финала на кон с гривни.