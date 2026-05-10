"Арсенал" изтръпна, но е близо до титлата. "Лийдс" на Илия Груев остана във Висшата лига

С гол на белгиеца Леандро Тросар в 83-ата мин "Арсенал" би 1:0 като гост "Уест Хем" и се приближи много близо до лелеяната титла във Висшата лига на Англия (би била първа от 2004-а).

На върха в класирането лондончани имат 79 точки, а до края на сезона остават 2 кръга. Вторият "Манчестър Сити" е със 74 и мач по-малко. Съответно може да събере максимум 83. При равен актив се гледа головата разлика.

Днес "Арсенал" изтръпна след гол на Калъм Уилсън в 95-ата мин за 1:1, но ВАР видя нарушение при изграждането на атаката на "чуковете".

Загубата на "Уест Хем" означава вече и на теория, че "Лийдс" на контузения национал Илия Груев ще играе и през следващия сезон във Висшата лига.

На 18-ата позиция при 2 оставащи мача "чуковете" имат 36 т. "Лийдс" е 16-и с 43.