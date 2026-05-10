Пол Мание: България ми приляга, напускам я с хубаво чувство

Французинът Пол Мание говори пред медиите след втория си етапен триумф в Обиколката на Италия.

Мание пресече финалната права първи и затвърди добрите впечатления с представянето си от старта на Джирото в Несебър на 8 май.

"Не може да бъде по-добре, трябва да кажа, че съм наистина горд да имам две етапни победи, един ден в розовата фланелка и сега победа с цикламената фланелка. Мисля, че България наистина ми приляга и да, наистина напускам страната с хубаво чувство", сподели Мание.

На въпрос относно самия етап, той отвърна: "Беше отново един наистина лесен етап със само трима души в откъсването, но финалът беше много бърз, защото ни отне известно време да се върнем към силното откъсване и след това отборът свърши невероятна работа, за да ме изведе в най-добрата възможна позиция в последните метри. Да, наистина съм щастлив да го завърша по този начин", коментира френският колоездач.

"Сега планирам да се насладя на двете победи и ще се опитам да продължа в същия дух", завърши Пол Мание, цитиран от БГНЕС.