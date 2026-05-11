"Барса" спечели 29-ата титла на Испания по най-сладкия начин - би "Реал" 2:0

Играчите на "Барса" подхвърлят във въздуха Ханзи Флик. Снимка: Ройтерс

"Барселона" защити титлата си в Испания.

№29 дойде по най-сладкия начин. С победа 2:0 над големия противник "Реал" за кеф на пълния "Ноу Камп" в 35-ия кръг на Примера дивисион.

Така каталунците имат преднина от 14  на върха пред мадридчани, а до края остават 3 мача (максимум 9 точки).

Маркъс Рашфорд откри резултата за "Барса" в 9-ата мин, а Феран Торес след виртуозен пас на Дани Олмо направи 2:0 в 18-та мин.

Наставникът на шампионите Ханзи Флик не можа да се зарадва на титлата, тъй като преди Ел Класико стана ясно, че е починал баща му.

