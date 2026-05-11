Българин ще спори отново за титлата на САЩ

Волейболният ни талант Кристиан Титрийски изведе своя „Хавай" до финала на колежанското първенството в САЩ.

В полуфиналната битка в Лос Анджелис срещу вече детронирания шампион „Лонг Бийч" навършилият преди 4 дни 21 г. диагонал, който е юноша на "Левски", реализира последната точка за успеха с 3:1 (25:15, 18:25, 25:21, 25:22).

В понеделник Титрийски и съотборниците му ще спорят за трофея, който „Хавай" не е печелил от 2022 г., срещу „Ървайн".

Кристиан бе най-резултатен за победата с 19 т. (2 аса, 3 блока). С нея „Хавай" взе реванш за загубата от „Лонг Бийч" във финала на конференцията Big West преди 2 седмици.

Миналата година „Лонг Бийч" стана шампион с три български момчета (отново "сини" юноши) в състава си - Симеон Николов, Александър Къндев и Лазар Бучков. Първият бе избран за №1 на сезона. Сега в тима е само Къндев, който се възстановява от травма.