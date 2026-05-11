3:1 за Илия Груев срещу Лукас Петков в ключово българско дерби от предпоследния кръг на Втора бундеслига

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Фортуна", в чийто щаб помощник-треньор е Илия Груев, спечели с 3:1 срещу "Елферсберг" на национала Лукас Петковв ключов мач от предпоследния 33-и кръг на Втора бундеслига.

Така домакините от Дюселдорф се изкачиха на 15-о място с 37 точки и ако го запазят в крайното класиране, ще останат в дивизията.

В последния кръг тимът на Груев гостува на предпоследния "Гройтер Фюрт", който има 34 точки и само с победа може да се измъкне от зоната на изпадащите. При равенство в точките определяща е головата разлика. Тази на "Фортуна" е с 5 гола по-добра.

Въпреки загубата път Лукас Петков и компания останаха на второто място с 59 точки. Толкова имат още третият и четвъртият "Хановер" и "Падерборн".

В 34-ия кръг "Елферсберг" приема последния "Пройсен" (Мюнстер) и при победа почти сигурно ще се изкачи за първи път в историята си в Бундеслигата. Мачовете са в неделя.