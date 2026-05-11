Живко Тодоров търси спасение за ПФК „Берое"

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров с търси как да спаси ПФК „Берое", чийто по-нататъшен лиценз за професионалния футбол бе отказан.

В сряда той ще се срещне с президента на Българския футболен съюз (БФС) Георги Иванов, за да се запознае с всички факти и документи, свързани с лицензионната процедура на клуба, съобщават от общинския пресцентър.

Тодоров обясни, че на първо четене информацията е притеснителна, защото са констатирани различни финансови нарушения.

"Искам да получа информацията от първа ръка и да видя документи и отчети, за да се разбере какво е реалното състояние на футболния клуб. Ще поканя представители на клуба на ветераните и на фен клуба да дойдат с мен, за да се запознаем всички със ситуацията и оттам нататък да знаем как ще се процедира по отношение на по-нататъшното развитие на „Берое", заяви кметът Живко Тодоров.

Ситуацията около бъдещето на ПФК „Берое" е сериозна, тъй като Лицензионната комисия към Българския футболен съюз Български футболен съюз официално отказа лиценз на клуба за сезон 2026/2027. Причината е неизпълнение на финансовите критерии от Наредбата за национално клубно лицензиране. Това поставя отбора пред реалната опасност да не участва в Първа и Втора професионални лиги през следващия сезон.

Клубът все пак има възможност да защити лиценза си, като в 7-дневен срок може да обжалва решението и да представи пред Лицензионната комисия документи и доказателства за изпълнение на изискванията.

Собственик на ПФК „Берое" (Стара Загора) от юни 2023 г. е Ернан Банато, който представлява компанията CRD Sport . Банато пое управлението на клуба от Сдружение за подкрепа на футбола – Берое.

„Следя ситуацията в „Берое". Каквото и да се случи, ние сме беройци и ще останем такива. Ще направим всичко възможно клубът да се изправи отново на крака. Още нямам пълната информация, но ще помогнем с всички сили „Берое" да се върне там, където му е мястото", заяви с категоричност кметът Живко Тодоров.