Юбилейното издание на турнира "Иван Славков" мина под знака на благородна кауза

С много емоции, красиви футболни моменти и силно послание завърши юбилейното десето издание на детския футболен турнир „Иван Славков", организиран от Зоналния съвет на БФС – София. В продължение на три дни терените на Националната футболна база в Бояна бяха сцена на истински празник на детския футбол, в който участваха повече от 400 деца, родени през 2017 година, от 26 отбора от София и региона.

Освен с оспорвани двубои и спортсменски дух, тазгодишното издание ще бъде запомнено и с благотворителната кауза „Да влезеш в обувките на Дядо Коледа", под чийто знак премина турнирът. Малките футболисти и техните семейства се включиха активно в инициативата с различни подаръци, доказвайки, че футболът възпитава не само спортни качества, но и ценности като доброта, съпричастност и уважение.

След множество емоционални срещи и впечатляващи изпълнения, шампион в юбилейното издание на турнира стана ФК „Национал". Второто място бе заето от ПФК „Левски", а бронзовите медали заслужи ПФК ЦСКА. На четвърта позиция завърши ФК „Въстаник-26".

Крайно класиране:

1. ФК „Национал"

2. ПФК „Левски"

3. ПФК ЦСКА

4. ФК „Въстаник-26"

Призьорите бяха наградени от председателя на Зоналния съвет на Българския футболен съюз – София Антони Здравков, вратаря Драгомир Петков и Диди Помакова - организатор на благотворителната кауза.

По време на турнира трибуните в Бояна бяха изпълнени с родители, близки и гости, които подкрепяха младите футболисти и допринесоха за отличната атмосфера през целия уикенд.