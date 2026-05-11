ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пиян пловдивчанин с книжка от месеци се блъсна с к...

Времето София 19° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22824258 www.24chasa.bg

Юбилейното издание на турнира "Иван Славков" мина под знака на благородна кауза

916
Снимка: БФС

С много емоции, красиви футболни моменти и силно послание завърши юбилейното десето издание на детския футболен турнир „Иван Славков", организиран от Зоналния съвет на БФС – София. В продължение на три дни терените на Националната футболна база в Бояна бяха сцена на истински празник на детския футбол, в който участваха повече от 400 деца, родени през 2017 година, от 26 отбора от София и региона.

Освен с оспорвани двубои и спортсменски дух, тазгодишното издание ще бъде запомнено и с благотворителната кауза „Да влезеш в обувките на Дядо Коледа", под чийто знак премина турнирът. Малките футболисти и техните семейства се включиха активно в инициативата с различни подаръци, доказвайки, че футболът възпитава не само спортни качества, но и ценности като доброта, съпричастност и уважение.

След множество емоционални срещи и впечатляващи изпълнения, шампион в юбилейното издание на турнира стана ФК „Национал". Второто място бе заето от ПФК „Левски", а бронзовите медали заслужи ПФК ЦСКА. На четвърта позиция завърши ФК „Въстаник-26".

Крайно класиране:

1. ФК „Национал"

2. ПФК „Левски"

3. ПФК ЦСКА

4. ФК „Въстаник-26"

Призьорите бяха наградени от председателя на Зоналния съвет на Българския футболен съюз – София Антони Здравков, вратаря Драгомир Петков и Диди Помакова - организатор на благотворителната кауза.

По време на турнира трибуните в Бояна бяха изпълнени с родители, близки и гости, които подкрепяха младите футболисти и допринесоха за отличната атмосфера през целия уикенд.

Снимка: БФС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хората на Радев да помнят как бързо властта променя (Видео)