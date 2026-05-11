Окончателно - "Левски" няма да е поставен на старта на Шампионската лига

Преодолими тимове чакат "сините" в кръг I на най-комерсиалния турнир

"Левски" окончателно няма да бъде сред поставените в първия кръг на Шампионската лига. Това стана ясно, след като развръзката в голяма част от първенствата в Европа се изясни.

Жребият за първата фаза на Шампионската лига е на 16 юни. А мачовете от са съответно на 7/8 юли и 14/15 юли.

"Сините" влизат в кръг I на най-комерсилания турнир с коефициент 7, който е недостатъчен тимът на Хулио Веласкес да има предимство на старта. Въпреки че новите шампиони на България ще са в урната на непоставените, шансовете на "Левски" да стигне до второто стъпало изобщо не са малки.

Причината - два от отборите с най-висок коефициент ще пропуснат първия кръг. Дотам се стигна, след като се узакониха всички квоти по държави.

Към момента словашкия "Слован" от Братислава е сигурен за кръг II, тоест няма как "Левски" да играе със силния съперник на старта. По-всяка вероятност и "Целие" ще изпусне първото препятствие. Словенците може да започнат от кръг I на Шампионската лига, само ако "Ференцварош" спечели титлата в Унгария. Кръг преди края обаче екзекуторът на "Лудогорец" е на второ място и само чудо би бутнало "Дьор" от първото място.

Към момента са ясни 10 от потенциалните съперници на "сините" на старта в Шампионската лига, като най-сериозен поне на хартия изглежда първенецът на Казахстан "Кайрат". Тимът през миналия сезон игра в основната фаза на турнира на богатите.

Останалите тимове, които могат да срещнат "сините" са, "Шамрок" (Ирландия), "Куопио" (Финландия), "Линкълн Ред Импс" (Гибралтар), "Борац" (Босна и Херцеговина), "Рига" (Латвия), "Викингур" (Исландия), "Дрита" (Косово), "Флора" (Естония), "Клаксвик" (Фарьорски острови). Или все отбори, срещу които "Левски" на Веласкес да има своите аргументи.

Останалите 6 възможни съперници на "сините" ще станат ясни след дни, когато се разплете развръзката с първенствата на Румъния, Северна Македония и Армения.

Ако "Левски" премине през кръг I, си гарантира поне още 6 мача в Европа. При отпадане на старта на Шампионската лига "сините" отиват във втория кръг на Лигата на конференциите.