Само 3-ма българи в топ 10 на "Футболист на футболистите"

Само трима българи попаднаха във финалната десетка на анкетата "Футболист на футболистите", организирана ежегодно от Асоциацията на българските футболисти (АБФ). В нея гласуват самите играчи, които избират най-добрия измежду тях от изминалия сезон в първенството.
Това са играчите на шампиони "Левски" Кристиан Димитров и Радослав Кирилов и Ивайло Чочев от "Лудогорец".
Резултатите ще бъдат обявени, след като приключи онлайн гласуването на футболистите. Победителите ще бъдат наградени от Асоциацията на българските футболисти в началото на новия сезон.
Всички номинации в 25-ото издание на анкетата "Футболист на Футболистите" за сезон 2025/2026:
ФУТБОЛИСТ НА ФУТБОЛИСТИТЕ - СЕЗОН 2025/2026
I. НАЙ-ДОБЪР ФУТБОЛИСТ
1. Евертон БАЛА (Левски)
2. Кристиан ДИМИТРОВ (Левски)
3. МАЙКОН (Левски)
4. Радослав КИРИЛОВ (Левски)
5. Ивайло ЧОЧЕВ (Лудогорец)
6. Петър СТАНИЧ (Лудогорец)
7. Леандро ГОДОЙ (ЦСКА)
8. Джеймс ЕТО'О (ЦСКА)
9. Мамаду ДИАЛО (ЦСКА 1948)
10. Каталин ИТУ (Локомотив Пд)
II. НАЙ-ДОБЪР МЛАД ФУТБОЛИСТ
1. Георги ЛАЗАРОВ (Черно море)
2. Кристиян БАЛОВ (Славия)
3. Асен МИТКОВ (Левски)
4. Севи ИДРИЗ (Локомотив Пд)
5. Тодор ПАВЛОВ (Локомотив Пд)
6. Петко ПАНАЙОТОВ (ЦСКА)
7. Теодор ИВАНОВ (ЦСКА)
8. Никола ИЛИЕВ (Ботев Пд)
9. Ивайло ВИДЕВ (Ботев Пд)
10. Цветослав МАРИНОВ (Спартак Вн)
III. НАЙ-ДОБЪР ТРЕНЬОР
1. Хулио ВЕЛАСКЕС (Левски)
2. Христо ЯНЕВ (ЦСКА)
3. Илиан ИЛИЕВ (Черно море)
4. Душан КОСИЧ (Локомотив Пд)
5. Александър ТУНЧЕВ (Арда)
IV. НАЙ-ДОБРА ФУТБОЛИСТКА
1. Полина РЪСИНА (НСА)
2. Нора ДИМИТРОВА (Лудогорец)
3. Моника БАЛИОВА (Лудогорец)
4. Полина ДЕМИРОВА (Лудогорец)
5. Рая БОНЕВА (Локомотив СтЗ)
6. Анастасия СКОРИНИНА (Локомотив СтЗ)
7. Милена КАРАКОЛЕВА (Спортика)
V. НАЙ-ДОБЪР ТРЕНЬОР НА ЖЕНСКОТО ПЪРВЕНСТВО
1.Христос ДОКОВ (Лудогорец)
2. Валентина ГОСПОДИНОВА (НСА)
3. Диана ДИНЕВА (Локомотив СтЗ)
4. Йоана ДЖАМБАЗОВА (Севлиево лейдис)