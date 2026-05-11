Неймар бележи за "Сантос" в очакване дали ще бъде викнат за световното

Неймар отбеляза шестия си гол за сезона при победата на „Сантос" с 2:0 над „Брагантино". С този четвърти успех в първенството тимът се изкачи до 15-о място в първенството на Бразилия. Нападателят бе точен и миналия вторник при равенството 1:1 срещу парагвайския „Реколета" за Копа Судамерикана.

34-годишният Неймар, който е преследван от контузии в последно време, се надява на повиквателна за световното първенство, което започва на 11 юни. Селекционерът Карло Анчелоти ще обяви състава на Бразилия на 18 май.