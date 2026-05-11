Хотелиери: Това лято румънците ще останат по Север...

Дибала си тръгва от "Рома"

Пауло Дибала Снимка: instagram.com/PAULODYBALA/

Аржентинският нападател на "Рома" Пауло Дибала обяви, че вероятно ще се раздели с клуба след края на сезона. Договорът му изтича това лято, като до момента не са водени преговори за неговото удължаване. Дибала е спряган за ново попълнение на "Бока Хуниорс" в родината си.

„Моето бъдеще? Истината е, че и аз не знам. Но договорът ми приключва след тези последни два мача за сезона. Единственото, което мога да кажа, е, че дербито с "Лацио" вероятно ще бъде последният ми мач пред феновете на "Рома". Това пише в договора. Ще видим какво ще се случи в края на сезона", каза Дибала.

