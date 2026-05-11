България завърши с 2 победи на турнира по плажен волейбол в Кипър

Българските двойки завършиха с победи участието си в купата на нациите по плажен волейбол в Кипър. Във втория ден от надпреварата нашите сразиха двата дуета на домакините.

Първата ни двойка Димитър Калчев/Димитър Механджийски победи съперника за 46 минути с 2:1 (18:21, 13:21, 13:15). Преди това Цанев и Георгиев се справиха с кипърците още по-бързо – за 31 минути. Нашите победиха с 2:0 (21:11, 21:18).

В първия ден на турнира българите загубиха мачовете си срещу Полша и Израел. За финалната фаза се класира първият тим на Израел.