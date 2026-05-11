Веласкес: Не заслужавахме да ни отменят такъв гол срещу „Лудогорец“

Треньорът на „Левски" Хулио Веласкес даде традиционния си брифинг преди мача с „Лудогорец" в сряда. Той се върна и на отминалия двубой срещу вече бившите шампиони.

„Винаги подхождам с емпатия в отношенията с хората. И аз съм човек, който допуска хиляди грешки. Но това, което ми е ясно, е че винаги трябва да подхождаш с уважение към всички. Подхождам с уважение към вашата работа и независимо от въпросите и мненията ще се опитам да отговарям възпитано на вашите въпроси. Мислим мач за мач, продължаваме по същия начин. Днес проведохме тренировка, утре отново ще тренираме. Все пак предстои анализ на всичко, което се е случило, защото играхме през 2 дни. Следващият ни мач е в сряда. Ще видим как работят момчетата. Разбира се, като сложим на везната всички обстоятелства ще изберем оптималните 11", започна Веласкес.

„Не само сега, когато сме шампиони, но и от доста време водим разговори между различните департаменти в клуба с цел, както вече казах, да организираме както подготовката, така и селекцията. Това състезание на трансферния прозорец участваме всички – скаутите, спортно-техническа част. Всички сме ангажирани с процесите. Постоянно сме в комуникация с уважение между нас и работа в екип. Винаги съм казвал, че в съвременния футбол треньорът задава рамките на профила и прототипа на играча, от който ще има нужда, а вече спортният отдел, скаутинга работи, за да се стигне до определени имена, които са зададени от старши треньора. Имаме прекрасни отношения всички помежду си. Базирани са на уважение от ден 1 и така ще бъде винаги. Насетне да видим какво реално ще може да си позволи клуба. Става въпрос за финансовата част. Да видим къде ще се позиционираме на трансферния пазар. В средносрочен и краткосрочен план работим", продължи испанският специалист.

„За града не мога да ви отговоря, защото отидох до Търново и се върнах бързо с колата. Изключително учтиви бяха хората в града. Отидох да гледам преотстъпените състезатели. Трябва да вземем предвид новото правило за играчи до 23 години, защото става въпрос такъв футболист да започне мача като титуляр. А реално ние не разполагаме с много такива играчи, които да отговарят на това правило. Както и друг път съм го казвал, дано в не толкова далечно бъдеще това се промени. Но да дам пример – „Лудогорец" и ЦСКА имат отбори в „Б" група, докато „Левски" разполага с третия си отбор в Трета дивизия и се намира в деликатна ситуация. Има ново правило, нещо, кое то ще представлява много важен детайл. Разбира се, това ще предопредели някои неща по време на трансферния прозорец", каза още Веласкес.

„Обичам да съм обективен. Обективно анализираме мачовете. В по-голямата част от тези мачове през настоящия сезон играхме равностойно или бяхме по-добри от „Лудогорец". Говорим за отбор, който е с много по-сериозен бюджет от този на „Левски". Много често това води до един гол от една ситуация и губиш мача. В последната среща трябваше да победим с абсолютна лекота. С това усещане останах на стадиона, а и след това, когато го анализирах. Играчите играха страхотен мач, искам да отлича желанието им. Футболистите бяха на нивото на публиката. Направихме повече от необходимото, за да спечелим. Допуснахме грешка, но въпреки това не е реално да загубим този мач. Струва ми се напълно нереално да ни отменят изравнителния гол. Аз като старши треньор срещу такива неща не мога да се боря. Аз мога да опитам да дам най-доброто от себе си доколкото зависи от мен. Но има неща, които не са моите ръце. Главата ми не го побира как ни отмениха този гол. Бях много сърдит след това, защото нито играчите, нито публиката заслужаваха това. Играхме много добре. Може би в моменти по-добре от мача за Купата на стадиона в Разград. Именно тези детайли, които споменах в началото дават разликата", каза още Веласкес.

„Переа имаше леки проблеми, но утре ще пътува с нас за Разград. Не става въпрос за сериозна контузия, но просто не се чувстваше комфортно и не беше хубаво да прибързваме. Тепърва ще говорим за Охене и Георги Костадинов дали ще останат. Ако отговоря дали бих взел играч от „Лудогорец", ще бъде липса на уважение", завърши Веласкес.