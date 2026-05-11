Любо Пенев: Благодаря от сърце за тази подкрепа на Стилиян!

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Легендарният Любослав Пенев публикува емоционален пост във фейсбук по повод предстоящия благотворителен "Мач на недждата", организиран от Стилиян Петров на 6 юни в Бургас.

Част от средствата ще бъдат дарени в помощ на 59-годишния бивш нападател, който от ноември се бори с тежко онкологично заболяване, но състоянието му беше стабилизирано след лечение в Германия.

"Животът понякога ни изправя пред битки, за които никой не е напълно готов.

На 6 юни от 17,00 ч., на стадион „Лазур" в Бургас ще се проведе „Мач на надеждата", организиран от Фондация Стилиян Петров - кауза, която дава сила и надежда на хората, изправени пред онкологични заболявания.

Благодаря от сърце за тази подкрепа на Стилиян и за всичко, което се прави не само за мен, а и за всички, които преминават през този труден път.

Обръщам се лично към всички футболисти - активни и ветерани: Бъдете на терена. Нека заедно покажем, че футболът има сърце.

Футболът винаги е събирал хората - и на терена, и по трибуните. Днес имаме шанс да го превърнем в нещо повече - в подкрепа и надежда.

Към всички вас - бъдете част от „Мач на надеждата". Дайте надежда с присъствие, с подкрепа, със споделяне.

Онлайн билети за мача можете да закупите тук: https://shorturl.at/6priP

Понякога най-важните победи не се измерват с резултат.

На 6 юни от 17,00 ч, стадион „Лазур", Бургас. Този мач не е за резултат. Той е за живот", написа Пенев.