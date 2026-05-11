Мемориал на покойния Диого Жота ще има на "Анфийлд"

Диого Жота Снимка: "Ливърпул"

Английският футболен клуб "Ливърпул" ще почете покойния си играч Диого Жота и брат му Андре Силва с мемориал пред стадион „Анфийлд".

Скулптурата с форма на сърце ще носи наименованието „Завинаги 20", което е препратка към извадения от употреба номер на екипа на Жота. Мемориалът също така ще включва номер 30, който Андре Силва носеше за Пенафиел във второто ниво на португалския футбол.

Жота помогна на "Ливърпул" да спечели Висшата лига през миналата година, а в петте си сезона в мърсисайдския клуб успя да достигне и до трофеите от купата на Англия през 2022-а, както и купата на лигата през 2022-а и 2024-а. Той изигра 182 мача с червената фланелка, в които отбеляза 65 гола.

Диого Жота и Андре Силва загинаха в автомобилна катастрофа в северозападна Испания през миналия юли. Двамата бяха почетени с минута мълчание в първия мач на "Ливърпул" от сезон 2025/26, а оттогава феновете на мърсисайдци отдават почит с песен в 20-ата минута на всеки двубой.

