Новият собственик на "Левски": Сега се фокусираме върху това да изградим светлото си бъдеще

Толкова съм горд да видя отбора на "Левски" награден за изключителен сезон. Огромен кредит към всички в клуба, че направиха това възможно. Специално споменаване на нашите невероятни фенове, чиято подкрепа беше непоколебима.

Сега се фокусираме върху това да завършим сезона силно на терена и да изградим светлото си бъдеще извън него!

Това написа в социалната мрежа новият собственик на "Левски" Атанас Бостанджиев. Получилият акциите от Наско Сираков публикува снимка от съблекалнята на "сините", след като отборът получи златните си медали в събота. Бостанджиев бе на стадион при загубата 0:1 от "Лудогорец", но поражението за никога нямаше значение, тъй като "сините" 17 г. по-късно отново вдигнаха трофея на "Герена".