За 5-и път германец ще ръководи финал в Шампионската лига

Германският съдия Даниел Зиберт ще ръководи финала на Шампионската лига между настоящия носител на трофея "Пари Сен Жермен" и "Арсенал".

Реферът е ръководил девет мача от турнира този сезон, включително два мача на единия финалист "Арсенал" - първия четвъртфинален мач срещу "Спортинг" и полуфиналния реванш с "Атлетико" (Мадрид).

До момента само четирима германски съдии са ръководили финал на Шампионската лига: Хелмут Круг (1998), Маркус Мерк (2003), Херберт Фандел (2007) и Феликс Брих (2017).





Роденият в Берлин рефер ще бъде и единственият германски съдия, който ще ръководи мачове от световното първенство по футбол през 2026 г. в САЩ, Канада и Мексико през юни и юли.

Франсоа Летексие от Франция, който беше съдия на финала на Евро 2024, ще ръководи финала на Лига Европа между "Фрайбург" и "Астън Вила" на 20 май.

Финалът на Лига на конференциите между "Кристъл Палас" и "Райо Валекано" седмица по-късно е поверен на италианеца Маурицио Мариани.