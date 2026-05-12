Анатоли Илиев: Първо не разбирах какво значи “Джиро” вълна, после я видях да залива България

- Г-н Илиев, всички видяхме и, бих казал, се насладихме на реализацията на проекта "Джиро д'Италия" в България", но как се стигна до него?

- Първата среща беше на 22 юни миналата година, като основен двигател бе г-н Мирослав Боршош, тогава министър на туризма. Идеята беше да проучим дали България може да приеме три етапа от това състезание, без да преувеличавам от световен мащаб. Подобно нещо никога не е било правено у нас, а и в повечето балкански страни също. Проведохме много срещи с двамата директори на "Джирото" по техническата част, за да уточним клаузите по договора, а те бяха много. Основната дилема беше дали да платим цялата сума, при което самите италианци да поемат цялата чисто спортна организация, или да дадем само част от сумата, но да се нагърбим ние. Предпочетохме първото, за да имаме по-малко ангажименти, като в същото време попиваме от италианския опит. А той, както се знае, е дългогодишен и изключително богат.

- Можеше ли в някакъв момент тази прекрасна инициатива да пропадне?

- Лично аз бях на ръба да се откажа някъде в периода 10 - 25 септември, когато нещата започнаха да се бавят и не смогвахме с организацията. Даже за 21 септември в Италия беше обявено, че със сигурност първите три етапа ще са в България, а ние имахме още неща за уточняване и изглаждане. Даже в първия рекламен клип беше объркан маршрутът на третия етап. Но после всичко се напасна.

- Какво не видяха хората от подготовката на тези три етапа?

- Не точно, че не видяха, но на заден план останаха и после бързо бяха забравени ремонтните и възстановителните работи по пътищата. Невероятни усилия положиха хората от АПИ, за да може нещата по телевизията да изглеждат перфектни. А имаше много перипетии, особено с временната организация на движението. Такова нещо се правеше за първи път - 600 км в цялата страна, мога да ви покажа десетте папки с карти на пътища в кабинета ми. Станах истински специалист, сега мога със затворени очи да ви прекарам през всеки град, през който за тези три дни мина "Джирото". С охраната бяха ангажирани общо 4500 полицаи.

- Как помогна държавата? И всъщност колко точно ни излезе това домакинство, какъв беше бюджетът?

- Глобално за бюджета нямам представа. Мога да кажа само колко платихме за правата върху домакинството - 15 млн. евро. Иначе още през септември беше съставен организационният комитет, в който влизаха представители на няколко министерства. Министерството на здравеопазването предостави 4 линейки и екипи, които да ги обслужват. Регионалното се грижеше за пътищата. Последното предизвикателство беше пътят край Шофьорския плаж до Созопол, който не беше ремонтиран десетки години, но в крайна сметка го оправиха за две седмици. МВР, разбира се, което осигури перфектната охрана на цялото събитие. И накрая, но не на последно място - Министерството на транспорта, чиито специалисти се грижеха за въздушната логистика, а тя беше невероятно важна за заснемането от въздуха.

- Всъщност къде срещнахте най-големи затруднения? Пътища, охрана или логистика?

- И трите едновременно, но все пак най-голямото предизвикателство беше като че ли логистиката. Нужни бяха време и средства, но и познания. Тук големите герои бяха общините, които се справиха с всички предизвикателства. Помня, че до последно изпитвах съмнения за успеха на начинанието, но италианците ме успокояваха: Няма проблеми, ще видите, когато започне "Джиро" вълната. Първоначално не схванах за какво ми говорят, но още в Бургас го усетих. Това беше един всеобщ ентусиазъм на местните организатори и зрители, който нямаше как да не доведе до това, което видяхме. Повтарям - участието на общините беше най-важното.

- Най-запомнящият се момент за вас?

- Много труден въпрос. Но все пак може би представянето на отборите в летния театър в Бургас. Всичко друго ми се слива. И също така финалът на първия етап - стоим, където трябва да завърши, а срещу нас се носи облак колоездачи, всички искаха да изтръгнат победата в последния момент. Веднага ми мина през главата: Дано да няма падания. Но, за съжаление, се получи точно така, аз се притесних много. Но реакцията на италианците ме учуди - след края на етапа те се смееха, прегръщаха се. Казаха ми: Спокойно, това са бойци, нищо страшно не е станало. Нормална ситуация. Във втория етап падането беше по-сериозно, но за него никой няма вина. По принцип на около 45 минути преди колоната се движи кола на организаторите, която контролира ситуацията и предупреждава за евентуални рискове. Точно този завой не го бяха обявили за опасен.

- Обмислят ли се някакви подобни инициативи, след като "Джирото" у нас беше обявено за безапелационен успех? Има хора, които вече мечтаят за етапи от "Тур дьо Франс".

- Поне пет години няма да се случи нещо подобно в България, това е моето мнение. Но пък италианците признаха, че организацията е била страхотна. Публиката също, интересът беше огромен. Даже не очакваха, че сувенирите, които се предлагаха във фензоните, ще бъдат изкупени буквално за минути. Когато минахме през Самоков например, ми направи впечатление, че буквално целият град беше навън. Не бях виждал подобно нещо. За "Тур дьо Франс" не съм запознат и нямам представа дали това е реално. По-скоро трябва да използваме инерцията от успеха у нас на "Джиро д'Италия" за организация на местни събития. Има голям интерес, кметовете по места буквално ни молят да им организираме събития. Аз имам преки наблюдения, организирам колоездачни събития от над десет години. Хората харесват този спорт, на Витоша вече има повече колоездачи, отколкото скиори. Трябва да им се помогне с изграждането на маршрути, на велоалеи в градовете. Не сме такива маниаци като в Нидерландия, Италия, Норвегия, Дания, но интересът е огромен. Когато обявим, че правим състезание за 500 деца, за нула време се записват 600.