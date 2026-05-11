След 19 месеца ходене по мъките Симеон Славчев се подложи на нова операция

Халфът на "Локо" (Сф) Симеон Славчев е претърпял нова операция на десния глезен днес. В последните 19 месеца бившият национал на България се бори с тормозеща контузия.

„19 месеца... 19 месеца болка, операции, възстановявания, терапии, съмнения и битки, които малко хора виждат. Играх, тренирах и се борих с болки през цялото това време. Преминах през лечения в България, Турция, Румъния, Лондон и Барселона. Операции, възстановявания, нови травми, нови препятствия... и отново отначало. Имаше моменти, в които тренирах, но не можех да бъда себе си. Не можех да играя свободно. А за един футболист това е най-тежкото.

Благодаря на Д-р Мариян Добрев и Д-р Михаил Вулджев за успешната операция! Днес преминах през нова интервенция и ново възстановяване. Още едно изпитание. Но има нещо, което тези 19 месеца не успяха да ми отнемат – любовта ми към футбола. Никога не се предадох. И няма да се предам! Ще се върна на терена. Ще играя отново футбол. И децата ми отново ще ме видят щастлив там, където принадлежа. Не търся съжаление. Търся само едно – да продължа да правя това, което обичам.

Благодаря на "Локомотив" (София), на собствениците и на ръководители за търпението и подкрепата! Благодаря на семейството ми, че беше до мен във всеки тежък момент. Вашата сила е и моя сила.

Съдбата ми праща изпитания, но аз имам характер. И още не съм казал последната си дума!", написа Славчев в инстаграм.