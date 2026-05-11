Шампионът ни Australian Open с рекордно класиране при юношите

Тенисистът ни Димитър Кисимов се изкачи с 4 позиции до рекордното за него 11-о място в световната ранглиста при юношите.

18-годишният българин стана вицешампион през миналата седмица на силния турнир от категория J500 в Офенбах (Германия), а 2 седмици по-рано се класира на трето място в надпреварата от категория J300 на ITF в Пловдив.

През месец март Кисимов триумфира с титлата на турнир от категория J300 в Кайро (Египет), като до момента има шест спечелени титли на сингъл от турнири на ITF при юношите.

По-рано през годината Димитър Кисимов триумфира и с титлата на двойки при юношите на откритото първенство на Австралия, затвърждавайки статута си на един от най-обещаващите български таланти.

От 31 май Кисимов ще участва в основната схема на турнира от Големия шлем „Ролан Гарос".

Лидер в световната ранглиста при юношите продължава да бъде Иван Иванов, който от тази година участва само в турнири за мъже.