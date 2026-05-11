ЦСКА II бутна Вили Вуцов и "Миньор" към изпадане от II лига, той с червен картон

Заклетият левскар Велислав Вуцов и воденият от него "Миньор" бяха побутнати към изпадане от II лига от ЦСКА II.

В Перник "червените" на Валентин Илиев надвиха 2:1 домакините и ги пратиха 15-и - първи под чертата за изпадащите.

В 7-ата мин Алесандро Николов откри резултата за гостите.

Капитанът на "Миньор" Александър Александров изравни в 16-ата мин.

Малко преди почивката обаче Марк-Емилио Папазов даде нов аванс за „армейците" с точен изстрел от границата на наказателното поле.

След последния съдийски сигнал, отново бесен, Вили отиде да търси сметка на съдията Кристиян Тодоров за негови решение и получи червен картон.

С успеха вторият тим на ЦСКА има 52 точки на 5-ата позиция, а до края му остава един мач.

"Миньор" ще играе още 2 срещи в опита да се спаси.

Под ръководството на Вили Вуцов игра единият от синовете му - Петър, който днес бе титуляр.

Друг от общо тримата му наследници - Светослав, е вратар на шампиона "Левски".