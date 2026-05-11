"Левски" благодари за смяната на името на метростанция "Витиня"

"Левски" излезе с официална позиция, в която благодари за преименуването на метростанция "Витиня" на "Бесарабия".

„Левски" изразява своята признателност към всички граждани, общественици и представители на местната власт, които реагираха бързо и адекватно по темата с наименованието на бъдещата метростанция „Витиня", както и за взетото днес решение тя да носи името „Бесарабия".

За нас е важно, че обществената чувствителност по този въпрос беше разбрана и отчетена от членовете на Комисията по транспорт, и в частност от председателя на СОС Цветомир Петров и заместник-председателя Вили Лилков.

ПФК „Левски" приема тази реакция като знак за уважение не само към паметта на Георги Аспарухов-Гунди и Никола Котков, но и към чувствителността на хилядите хора, за които името „Витиня" неизбежно носи тежък и трагичен исторически смисъл.

Благодарим за бързата реакция, за проявеното разбиране и за готовността темата да бъде разгледана с необходимото внимание и уважение", се казва в "синьото" изявление.

