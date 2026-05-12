След бойкот на играчите Кюрасао връща Адвокаат за треньор на световното

Дик Адвокаат Снимка: instagram.com/thebluewaveffk/

Фред Рутен подаде оставка като селекционер на националния отбор на Кюрасао месец преди началото на световното първенство

63-годишният нидерландски треньор взе решението заради бойкота на играчи, които поискаха възстановяването на сънародника му Дик Адвокаат.

Той изведе отбора до първото му класиране за мондиал.

Адвокаат обяви оставката си през февруари поради сериозни здравословни проблеми с дъщеря си. Според нидерландските медии 78-годишният специалист е готов да се върне на работа, тъй като състоянието на дъщеря му се е подобрило.

В груповата фаза на световното Кюрасао ще играе срещу Германия, Еквадор и Кот д'Ивоар.

