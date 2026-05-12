Отвориха място за Мони Николов при брат му Алекс в "Лубе"

Събирането на братята Александър и Симеон Николов в един волейболен клуб вече май е пред финализиране.

Разпределителят на "Лубе" Матия Бонифанте обяви раздялата си с италианския отбор, за който страхотен сезон направи Алекс,.

Очаква се той да поеме към Русия, за да се присъедини към "Зенит" (Санкт Петербург) .

От друг руски тим - водения от Пламен Константинов "Локомотив" (Новосибирск), пък Мони трябва да се оправи към Чивитанова, за да оформи мечтан тандем с брат си.

Вторият син на легендата Владо Николов спечели бронз с "железничарите". Алекс пък се окичи със сребро в Италия.