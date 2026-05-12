5-и българин стана шампион на Гърция

Пети българин може да се похвали, че е ставал шампион на Гърция. Това е националният защитник Мартин Георгиев, чийто АЕК триумфира 2 кръга преди края на сезона след успеха си с 2:1 срещу “Панатинайкос”. Благодарение на него тимът на юношата на “Славия” вече има аванс от 8 точки пред преследвачите си ПАОК и “Олимпиакос”, съответно е недостижим за тях.

Преди 2 години именно солунчани с капитана на националния отбор Кирил Десподов стигнаха до златните медали в Гърция.

Първият българин с титла в южната ни съседка е Георги Цингов, който триумфира сензационно с “Лариса” през 1988 г.

Под ръководството на Христо Бонев-Зума пък “Панатинайкос” става първенец 2 г. по-късно, а в състава е Христо Колев-Бащата.

Георгиев премина в АЕК от “Славия” в края на декември. 20-годишният бранител има участие в 2 мача и общо 97 минути на терена.

