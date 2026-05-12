Лигата за финала за купата: Не позволявайте излишно напрежение да помрачи празника

От Българската професионална футболна лига обявиха, че има сериозен интерес къв билетите за финала за купата на България между ЦСКА и "Локо" (Пд) на 20 май:

"БПФЛ подходи към финалния двубой така, както всеки организатор на голям мач в Европа - с пускане на начална квота в свободна продажба за привържениците на двата клуба.

В рамките на вчерашния ден привържениците на ЦСКА изкупиха цялата първоначално отпусната квота в Сектор Г - 7500 билета. До момента в Сектор Б са закупени 3600 билета от привържениците на "Локомотив" (Пловдив), като в свободна продажба остават още 4000 места.

Продажбата ще продължи по предварително обявената стратегия. Както съобщихме при старта, билетите за останалите сектори ще бъдат пуснати след одобряване на охранителния план за мача.

Обръщаме внимание, че единствено информацията, разпространявана по официалните канали на БПФЛ, е достоверна. За всички решения, свързани с продажбите и организацията, ще бъдете уведомявани своевременно.

Във връзка с появилите се в публичното пространство декларации, бихме искали да кажем следното: уважаеми дами и господа, на 20 май на стадион „Васил Левски" ще бъдат и вашите семейства, деца и близки. Не позволявайте излишно напрежение да помрачи един от най-големите футболни празници в страната. Това е финал момент на спорт, страст и емоции, но не и на конфронтация.

Както при всяко събитие от подобен ранг, основният приоритет на организатора остава сигурността и здравето на всички присъстващи на стадиона", написаха от организацията.