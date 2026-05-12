Марин Петков със загуба в Саудитска Арабия

Марин Петков и неговият "Ал Таавун" загуби от "Ал Ахли" с 1:2 в срещата от 32-рия кръг от първенството на Саудитска Арабия.

Така има опасност тимът на национала, който е шампион с "Левски", тъй като игра за него през първия дял на сезона, да изгуби 5-ото, което дава право на участие в квалификациите на Шампионската лига на Азия.

Айвън Тони откри резултата в 17-ата минута за "Ал Ахли", а Анжело Фулжини изравни в 55-ата минута.

Гостите стигнаха до победата в 79-ата минута, когато се разписа Рожер Ибанес.