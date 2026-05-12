"Рома" преговаря с бивш директор в ЦСКА

Ръководството на Рома възнамерява ще преговарят със спортния директор на кипърската сензация "Пафос" Кристиано Джарета, съобщават в Италия.

58-годишния италианец постигна голям успех на Острова на Афродита.

След титлата си "Пафос" завърши на 26-о място от 36 отбора в общото класиране на Шампионската лига.

Джарета беше назначен за спортен директор на кипърците през декември 2023 г. Той е заемал подобни позиции и в "Уотфорд", ЦСКА, "Асколи", "Удинезе" и "Новара".

"Рома" търси спортен директор, който да замени напускащия заради конфликт с треньора Джан Пиеро Гасперини Фредерик Масара.