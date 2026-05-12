Шампионът "Левски" пусна билетите за вечното дерби с ЦСКА в събота

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шампионът "Левски" пусна в продажба са билетите за двубоя от 5-ия кръг на плейофите в Първа лига срещу ЦСКА. Мачът е на 16 май, събота от 16:00 часа на Национален стадион „Васил Левски".

Пропуските за срещата се продават до изчерпване на количествата на касите пред Сектор А на стадион „Георги Аспарухов" всеки ден до 15 май, петък от 10:00 до 19:14 часа, както и в мрежата на Eventim.

В събота, 16 май билети ще се продават на касите на „Синьото" и на ул. „Гурко" на Национален стадион „Васил Левски" от 10:00 часа до края на първото полувреме на двубоя.

Цените на билетите са както следва:

Сектор Б – 10.23 €

Сектор А – 15.34 €

Сектор А, Ложи 3, 4, 5, 6 и 7 – 30.00 €

По изискване на полицията в продажба няма да бъдат пуснати блокове 25, 26, 27, 43, 44 и 45 на Национален стадион „Васил Левски".

Децата до 7 г. (включително) влизат безплатно на мача с придружител с редовен билет, но не могат да ползват седящи места на Национален стадион „Васил Левски".