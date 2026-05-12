Капитанът на "Левски" очаква да стане баща за втори път

Капитанът на шампиона "Левски" Георги Костадинов очаква да стане баща за втори път. Съпругата му Радостина Тодорова разкри вълнуващата новина в инстаграм.

"Нашата история не започна лесно и без трудности, НО притихнали в тишина и смирение се надяваме с присвити сърца и много надежда, че този път ще завърши със сълзи от щастие!", написа тя.

Семейството има момче, което носи името на баща си.

Преди малко повече от година Радостина и Георге бяха сполетени от жестока трагедия, тъй като тя загуби близнаци в края на бременността.