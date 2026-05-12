И бронз за България от европейското по стрелба

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Самуил Донков спечели бронзов медал в дисциплината 50 метра пистолет на европейското първенство по спортна стрелба с малокалибрено оръжие в Осиек (Хърватия).

Донков завърши с резултат от 553 точки и 7 централни десетки от 60 изстрела. Шампион стана Емилс Васерманис (Латвия) с 557 точки, а сребърното отличие заслужи Игор Соловей (Украйна) с 554 точки.

Още двама български национали участваха в дисциплината. Николай Панов се класира на 16-о място с 534 точки, а Христо Ненов се нареди 18-и с 528 точки.

Преди това в Осиек Антоанета Костадинова, Лидия Ненчева и Мирослава Минчева завоюваха сребърните отличия в дисциплината жени трио на 25 метра пистолет.