ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Капитанът на България в идеалния тим на полското п...

Времето София 23° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22832842 www.24chasa.bg

И бронз за България от европейското по стрелба

840
Самуил Донков на почетната стълбичка Снимка: БСС

Самуил Донков спечели бронзов медал в дисциплината 50 метра пистолет на европейското първенство по спортна стрелба с малокалибрено оръжие в Осиек (Хърватия).

Донков завърши с резултат от 553 точки и 7 централни десетки от 60 изстрела. Шампион стана Емилс Васерманис (Латвия) с 557 точки, а сребърното отличие заслужи Игор Соловей (Украйна) с 554 точки.

Още двама български национали участваха в дисциплината. Николай Панов се класира на 16-о място с 534 точки, а Христо Ненов се нареди 18-и с 528 точки.

Преди това в Осиек Антоанета Костадинова, Лидия Ненчева и Мирослава Минчева завоюваха сребърните отличия в дисциплината жени трио на 25 метра пистолет.

Самуил Донков на почетната стълбичка Снимка: БСС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Николай Денков: Публичен тест за кандидатите за ВСС и главен прокурор, а не ускорен избор (Видео)