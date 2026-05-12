Отново българин е шампион на САЩ, Титрийски изведе "Хавай" до титлата (видео)

Българският волейболист Кристиан Титрийски и неговият "Хавай" триумфираха след обрат до 3:1 (15:25, 25:18, 25:18, 25:20) срещу "Ървайн" във финала на колежанското първенство на САШ, игран в Лос Анджелис.
21-годишният диагонал имаше ключова за ценния успех. С 19 точки (2 аса, 1 блок) Титрийски бе най-резултатен за победителите. Именно след негова атака бе затворен мачът. Той направи и последната точка във втория гейм.
Миналата година шампиони в САЩ с "Лонг Бийч" станаха Симеон Николов, Александър Къндев и Лазар Бучков, които също като Титрийски са юноши на "Левски". Мони бе обявен за №1 на кампанията.
Kristian's Strike evens up the match at 1 💥 pic.twitter.com/wC1IR3IIRa— Hawaii Men's Volleyball (@HawaiiMensVB) May 12, 2026
THE SWEETEST MOMENT! 😁😁 pic.twitter.com/8eeaxPfkU6— Hawaii Men's Volleyball (@HawaiiMensVB) May 12, 2026