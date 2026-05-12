Отново българин е шампион на САЩ, Титрийски изведе "Хавай" до титлата (видео)

Българският волейболист Кристиан Титрийски и неговият "Хавай" триумфираха след обрат до 3:1 (15:25, 25:18, 25:18, 25:20) срещу "Ървайн" във финала на колежанското първенство на САШ, игран в Лос Анджелис.

21-годишният диагонал имаше ключова за ценния успех. С 19 точки (2 аса, 1 блок) Титрийски бе най-резултатен за победителите. Именно след негова атака бе затворен мачът. Той направи и последната точка във втория гейм.

Миналата година шампиони в САЩ с "Лонг Бийч" станаха Симеон Николов, Александър Къндев и Лазар Бучков, които също като Титрийски са юноши на "Левски". Мони бе обявен за №1 на кампанията.

