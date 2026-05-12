ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кола пламна при км 12 на магистрала „Струма" към "...

Времето София 23° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22833280 www.24chasa.bg

Капитанът на България в идеалния тим на полското първенство, №1 е по блокади

980
Алекс Грозданов ликува. Снимка: "Люблин"

Капитанът на националния отбор на България по волейбол Алекс Грозданов попадна в идеалния отбор на полския елит.

Централният блокировач спечели сребърните медали с "Люблин" вредно от най-силните първенства в света.

Алекс е в идеалния тим в компанията на Барголомей Болодж, Матеуш Биенек, Якуб Попивчак, Мигел Тавареш, Арън Ръсел (всички от шампиона "Заверче") и съотборника си Вилфредо Леон.

Грозданов завърши начело в класирането на блокиравачите с общо 92 точки от успешни блокади или средно по 0,7 на гейм.

Алекс Грозданов ликува. Снимка: "Люблин"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Николай Денков: Публичен тест за кандидатите за ВСС и главен прокурор, а не ускорен избор (Видео)