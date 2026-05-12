Капитанът на България в идеалния тим на полското първенство, №1 е по блокади

Капитанът на националния отбор на България по волейбол Алекс Грозданов попадна в идеалния отбор на полския елит.

Централният блокировач спечели сребърните медали с "Люблин" вредно от най-силните първенства в света.

Алекс е в идеалния тим в компанията на Барголомей Болодж, Матеуш Биенек, Якуб Попивчак, Мигел Тавареш, Арън Ръсел (всички от шампиона "Заверче") и съотборника си Вилфредо Леон.

Грозданов завърши начело в класирането на блокиравачите с общо 92 точки от успешни блокади или средно по 0,7 на гейм.