България с бронзов медал от международното състезание по спортен риболов в Италия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 23-тото "Световно първенство по риболов на хищници с изкуствени примамки от брега 2026" във район Валмаленко, Италия. България беше един от абсолютните фаворит, класирайки се на трето място.

Страната ни е исторически една от най-силните в тази дисциплина и често участва в състезания на високо ниво, които вече са постигали високи успехи в миналото.

Българският национален отбор се изкачи на третото стъпало на подиума, като се нареди веднага зад Словакия (сребро) и Италия (злато).

Въпреки че индивидуалният подиум беше изцяло доминиран от италиански атлети, постоянството на България в двата манша на състезанието по потоците Малеро и Лантерна позволи на отбора да затвърди позицията си сред най-добрите нации в света в тази дисциплина.

Отборът постигна трето място в света благодарение на отлично колективно представяне спирайки на общо 43 наказателни точки, точно зад Словакия (39) и Италия (11).